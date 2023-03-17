Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, coronavirus testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yatağında uzanırken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Seki, paylaşımına şu notu düştü:

“Koronavirüs bitti sanıyorlar ama ben covid olmuşum. Bugün karantinada 3’üncü günüm ve bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada ilk defa covid oldum. Lütfen dikkat edelim, hala aramızda bu pis mikrop. Yüzüm çok halsizdi, size güzel görünmek için biraz makyaj yaptım. Hepinize çok sevgiler.”

52 yaşındaki şarkıcının bu paylaşımına Demet Şener, Bengü, Pınar Altuğ, ve Gonca Vuslateri gibi isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.