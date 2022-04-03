Sahne aldığı konser programlarıyla sevenleriyle buluşan Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, “Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki’nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

Deniz Seki, şimdi ise tekrar ameliyat masasına yattı. Deniz Seki gözlükten kurtulmak için bir operasyon geçirdi.

Sahnede de kendisine sıkıntı yaşatan ve hatta düşmesine yol açan görme probleminden kurtulmak isteyen şarkıcı, ‘göz çizdirme’ olarak da bilinen lazer ameliyatından oldu.

Daha önce uzağı net göremeyen Seki artık gözlük takmayacak.