Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Aslında Özgürsün” dizisi Gain’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrolünde Yaprak Dökümü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Vurgun ve Masumiyet gibi yapımlarda yer alan Deniz Çakır yer alacak.

Yönetmenliği ve senaristliğini Ali Kemal Güven‘in üstlendiği dizide Çakır’a eşlik edecek isimler ise Bade İşçil ile Alican Yücesoy. Mart ayında sete çıkacak olan Aslında Özgürsün dizisinin tanıtımını dün gece Deniz Çakır sosyal medya hesabından paylaştı.