Oyuncu Deniz çakır gizemli sevgilisi ile Kuruçeşme ve Ortaköy’de gece yarısı çiçekçi aradı. En sonunda Ortaköy’de bir çiçekçi bulan Çakır, “Yanınızdaki beyefendi kim?” sorusuna gülümseyerek “Daha sonra hayırlı olsun dersiniz, acelemiz var” diye konuştu.

Deniz Çakır ve gizemli arkadaşı gecenin bir yarısı oyuncunun Kuruçeşme’deki evinden çıkarken görüntülendi. Oyuncu Deniz Çakır ve erkek arkadaşı açık çiçekçi arıyordu. Ama bulamadılar.

“Daha sonra hayırlı olsun dersiniz”

Bir taksiye atlayıp Ortaköy’e geldiler. Çakır, muhabirlerin, “Hayırlı olsun Deniz hanım beyefendi kim?” sorusuna gülümsedi.

“Daha sonra hayırlı olsun dersiniz. Acelemiz var. Artık hayırlı olsun mu dersiniz, ne derseniz deyin” cevabını verdi.