Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren Deniz Çakır, 2 yıldır ekonomist Bilgehan Baykal ile gözlerden uzak aşk yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıkları ortaya çıkan ikili, 2023 senesinin Eylül ayında nikah masasına oturacak.

Dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, Kemerburgaz’daki bir mekanı tercih etti. Çiftin düğün için tercih ettiği mekanda daha önce Taner Ölmez – Ece Çeşmioğlu ve Başak Gümülcinelioğlu – Çağrı Çıtanak çifti nikah masasına oturmuştu.