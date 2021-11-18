Deniz Akkaya’dan sert açıklamalar! Söylemezsem Olmaz’dan neden ayrıldı?

Bir süredir Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Seren Serengil ile beraber yorumcu olarak ekranlarda yer alan Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde açıklama yapmadan programdan ayrılmıştı. Akkaya’dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

“Ben deli miyim?”

Ayrılık sebeplerinden birinin para ve reklam konusunda yaşanan anlaşmazlıklar olduğunu ifade eden Deniz Akkaya, “Eğer paralı bir reklam alınıyorsa orada oturan yorumculardan biri olarak benim de haberim olması gerekiyordu. Birinci hafta Seren Serengil başka bir güzellik merkezi olan bir hanımı çıkardı. Her hafta bu tekrar edince, kimse kusura bakmasın da benim anlaşmam gereği bu sponsor girdisinden ekonomik beklentim var. Anlaşmam da bu yöndeydi. Yoksa ben deli miyim adaletli olunsa neden bırakayım? Benim kimsenin kazancında gözüm yok ama hep bana olursa bir yere gelince insanı da rahatsız eder” dedi.

“Her şeyin Gülben’e bağlanmasından sıkıldım”

Programdan kovulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, ayrılık kararının kendisine ait olduğunu ifade eden Deniz Akkaya, “Kimseyle bir sorunum yok. Ama haksızlık var. Bir de her şeyin Gülben Ergen’e bağlanmasından da sıkıldım” sözleriyle sıkıldığını ifade etti.