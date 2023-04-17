Eski manken Deniz Akkaya, 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Kızı ayşe ile yıllar öncesine ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Akkaya, paylaşımına şu notu düştü:

“Beraber başladığımız bu yolda beni hiç üzmedin, bazen yordun bazen kızdırdın ama bir duruş sergiledin. Ne istediysen yaptım ama beni hiç şaşırtmadın. seni hep özgür bıraktım ama sen,sınırlarını kendin bildin. Şimdilerde büyük hedeflerin var, umarım üniversiteye dair hayallerine ulaşmak için şu anki motivasyonu hiç kaybetmezsin…Sözü de verdik sen nereye ben oraya… beraber uçacağız,şimdiye kadar olduğu gibi…”