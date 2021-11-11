Deniz Akkaya’dan çarpıcı açıklama: 40’ından sonra azanı teneşir paklar

Yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen eski manken Deniz Akkaya, yine olay yaratacak bir açıklamada bulundu. Gençlik yıllarında hareketli bir hayatı olduğunu belirten Akkaya, “Çılgın yaşadım ama artık duruldum. Eskiden çok içiyordum, kaç kere ölümün kıyısından geçtiğimiz işlere imza atmışız. Onları da iyi ki yaşamışım diyorum” dedi.

Konuşmasına devam eden eski manken Akkaya, “Uçuk bir tiptim. Şimdi o kadar cesur değilim, ‘Kırkından sonra azanı teneşir paklar’ deriz ya. Biz bunları yaparken evde evcilik oynamaya çalışanların şimdiki halini görüyorum. Şükürler olsun ki doğru zamanda doğru yaşta yapmışız” ifadelerini kullandı.