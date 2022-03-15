Eski manken Deniz Akkaya, kendisini tehdit ettiğini söylediği şarkıcı Sevda Giray’ı savcılığa şikâyet etti. Deniz Akkaya sunmuş olduğu şikayet dilekçesinde, Sevda Giray’ın kendisini hem canı hem de sevdikleri ile tehdit ettiğini söyledi ve cezalandırılmasını istedi.

Eski manken ve modellerden Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray ile mahkemelik oldu. Sabah’ta yer alan habere göre; Deniz Akkaya, kendisine sürekli bir şekilde sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit edip iftira attığını öne sürdüğü Sevda Giray’dan davacı oldu. Deniz Akkaya’nın, avukatı aracılığı ile sunduğu şikayet dilekçesinde, “Şüpheli Sevda Giray, videolarında müvekkilimi alenen canıyla, malıyla ve sevdikleriyle tehdit etmiştir” ifadeleri yer aldı.

Deniz Akkaya’dan sevda giray’a dava

Söz konusu şikayet dilekçesinde Sevda Giray’ın Deniz Akkaya’ya karşı, “Kirli mazini örtmeyelim açalım. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. Gözünü çıkarırım, dilini koparırım, bir daha yap bakayım sana neler yapıyorum. O dilini kökünden keserim” sözlerini söylediği bilgisi de yer aldı.

Akkaya, şüpheli Sevda Giray’ın ‘Hakaret’, ‘Tehdit’, ‘İftira’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Gelen şikâyet üzerine Sevda Giray hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.