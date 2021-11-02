Deniz Akkaya’dan, Mehmet Akif Alakurt’a sert sözler

Deniz Akkaya, Mehmet Akif Alakurt için, “Bizde düşene vurma huyu var” diyerek Alakurt’un Erkan Özerman hakkındaki açıklamalarını hedef aldı.

Sunucu Deniz Akkaya Erkan Özerman’a sahip çıkarak, Mehmet Akif Alakurt için sert konuştu.

Deniz Akkaya, “Türkiye’de sosyal medyada bazı kişilerin mazlumun yanında durarak tribün elde etmek gibi bir amaçları var. Bizde düşene vurma huyu var. Siz böyle konuşarak herkesi zan altında bırakıyorsunuz. Tribünlere oynamak çok kolay. Siz bunları konuşurken buradan ünlü olan insanlara da ‘bu insanlar bu yollardan geçti, Erkan Özerman’a masaj yaptı’ iması veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Sosyal medyadan sallayarak adamlık, duruş olmaz. Varsa söyleyeceğiniz, gerçekten çıkıp mahkemeye verin” ifadelerini kullandı.