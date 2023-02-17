Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma sebep olan depremlerin ardından Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birlikte afet bölgesine yardım için seferber oldu. İlk günden beri topladığı bağışlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent bu süreçte çok fazla kişi tarafından hedef gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlünün katıldığı ve ortak yayınlanan ‘Türkiye Tek Yürek’ bağış kampanyasında Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Ahbap Derneği’ne destek verdikleri için katılmaması üzerine Haluk Levent, sosyal medya hesabından “Benim yüzümden oldu. Çok üzgünüm. Bir kez “devlet nerde?” cümlesi kurmadılar. Yardım toplamak değil yardım dağıtmak için Ahbapta oldular. Geçen yıl yardım kampanyasında ben de Afad’a bağış yapmıştım. İzin verin yarın TV’de Afad için tüm sanatçılarla biz de para toplayalım” ifadelerini kullanarak özür dilemişti.

Daha sonra ise kanalların bağış gecesine katılacak isimleri önceden belirlediğini öğrenen Haluk Levent, yanlış anladığı için tekrardan bir özür mesajı paylaşmıştı.

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haluk Levent ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Sürekli özür dilemesinden rahatsızlık duyan Deniz Akkaya, Haluk Levent’i dolandırıcı olmakla suçlayarak adeta ateş püskürdü.

Sivri diliyle tanınan Deniz Akkaya yaptığı paylaşımında, “Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey… Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan.” ifadelerini kullandı.

Akkaya paylaşımlarına “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur” sözleri ile devam etti.

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