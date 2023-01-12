Genç yaşta kanser hastalığına yakalanan ve bu süreçte hayata pozitif bakmasıyla bilinen, güçlü davranışıyla birçok kanser hastasına umut olan Neslican Tay, geçtiğimiz yıllarda hastalığına yenik düşerek vefat etmişti. Naz Çağla Irmak’ın başrolünde olduğu ‘Demir Kadın: Neslican’ filminin vizyona girmesine az bir zaman kala filmin resmi afişi yayınladı.

Filmin sloganı, ‘Yaşadıklarım değil mücadelem çok güzel’ olarak belirlendi.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

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