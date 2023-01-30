Mısır ziyareti sırasında yaptığı cesur paylaşımlarla bölge halkından tepki alan İngiliz televizyon yıldızı Demi Rose‘un paylaşımları hız kesmeden devam ediyor.

27 yaşındaki model, vücudunu örten siyah bir kaftanla piramitlerin önünde verdiği pozla çok konuşulmuştu. Genç modelin, eski zamanlara ait bir saraydan yaptığı paylaşım ise halkın tepkisini çekti. Üstüne sütyen altına ise pareo bağlayan ünlü güzel, halk tarafından Mısır kültürüne saygısızlık yaptığı gerekçesiyle eleştirildi.

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