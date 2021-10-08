Demet Şener’in #tbt’sine beğeni yağdı: “Yaş 19”

Demet Şener, 1996’da çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak geçmişi andı.

Güzelliği göz kamaştırdı

Eski manken, Mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmıştı. Boşanmanın ardından Tolga Arman’la aşk yaşamaya başlayan Şener, yaptığı son paylaşımla beğenileri üzerine topladı.

Mankenlik hayatına 1994 yılında başlamış olan Demet Şener, katıldığı güzellik yarışmasında Türkiye güzeli seçilmişti. Eski mankenin güzelliği göz kamaştırdı.

“Yaş 19”

Sosyal medya paylaşımıyla geçmişi anan Demet Şener, paylaşımına, “#Tbt... Yıl 1996, yaş 19… İlk yurt dışı defilem. Paris, Eyfel Kulesi tepesi… Bu mesleği çok seviyorum. Bana harika anılar bıraktı…” notunu ekledi.

Eski mankenin takipçileri, Şener’in paylaşımını, “Hiçbir değişiklik yok…” ve “Her daim güzelsin…” ifadeleriyle yorumladı.