1995 yılında düzenlenen ‘Miss Turkey’ yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, İzmir’deki bir güzellik salonuna konuk oldu. Burada gazetecilerle bir araya gelen Şener, “Estetikle aranız nasıl?” sorusuna, “Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için. Yaşla gelen elastikiyet kaybı ve güneş olsun. Bunlar için bir şeyler yapıyorum ama radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum. Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orjinalim” diyerek cevap verdi.

Demet Şener, oğlu Ömer’in Real Madrid basketbol takımına transfer olması ile ilgili ise “Çok mutluyum. Bir anne olarak daha ne isteyebilirim ki? Ama ani gelişince duygusallaştım. Ayrılık beni duygulandırdı” ifadelerini kullandı.