Demet Şener ve sevgilisinin Kapadokya kaçamağından kareler

Demet Şener’in sosyal medya hesabından sevgilisi Tolga Arman ile birlikte gittikleri tatilden paylaştığı kareler gündem oldu. Şener, tatil fotoğraflarını “Harika bir tatilin ardından” notu ile takipçileriyle paylaştı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eski eşiyle ortaklığını sonlandırdı

Eski eşi Cenk Küpeli ile ortaklığını sonlandıran Demet Şener, Nişantaşı’ndaki mağazasını kapatmıştı. İddiaya göre, Şener, Küpeli’yle olan ortaklığını sevgilisi Tolga Arman’ın isteği doğrultusunda sonlandırdı.