Ünlü manken Demet Şener, Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında konuşan Şener, “Tüm ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Ama inşallah tüm bu yaralarımızı en hızlı şekilde, yine hep beraber, yine biz bize saracağız. Bu süreçte elimden geldiğince gerek münferit olarak gerekse de STK’lar aracılığı ile hepimiz gibi imkanlarımız dahilinde oradaki felaketzedeler için elimden ne geliyorsa yaptım ve yapmaya da devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Yeni projeleriyle ilgili de açıklama yapan 45 yaşındaki ünlü isim, “Yeni yılın ilk ayı itibariyle görüştüğümüz bir kaç güzel proje vardı fakat yaşadığımız felaketten dolayı şu anda tek önceliğimiz bu süreci atlatmak. Projeler sonrasında yine konuşulur” dedi.