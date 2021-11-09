Demet Şener: En büyük hayalimi gerçekleştirdim

Fit görünüşüyle dikkat çeken Şener, bunun için özel bir sırrının olmadığını söyledi. Yemek ayırmadığını söyleyen Şener, “‘Şunu, bunu yemiyorum’ durumu yok. Geçen bir arkadaşımın doğum günü vardı, pastanın yarısını ben yedim” dedi.

Estetik konusu hakkında açıklamada bulunan Demet Şener şunları söyledi: “Estetik tamamen zevki bir şeydir. Kaza geçirseniz, hastalık sonucu uzvunuzu kaybetmedikçe estetik kişisel, kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası da yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi. Doktorlar, ‘Sizin resminizle gelenler de var’ diyorlar ama benim burnum doğal, o yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok!”

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile Kapadokya’ya gitmişti. En büyük hayali olan balonla uçma hayalini Kapadokya’da gerçekleştiren Şener, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel gidiyor, benim en büyük hayalimdi balonla uçmak. Onu gerçekleştirdiğim için mutluyum.”

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Demet Şener, evlilik hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: “Böyle güzel mutluyuz, bir farkı yok. Gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor.” Demet Şener ilişkisi hakkında daha önce “Şu an gerçek aşkı yaşıyorum, çok mutluyum.” demişti.