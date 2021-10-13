Demet Şener Aşkını İtiraf Etti

Demet Şener geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezinde gazetecilere konuştu. Tecrübeli mankene, Çağla Şikel’in “Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim” açıklaması hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Şener, “Çağla kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın. Onu anlatmak istemiş. Başka bir şey dediğini zannetmiyorum. Aşk bu, kiminle olursa aşkı yaşamak güzel. Bizler bu yaştan sonra gerçek aşkı istiyoruz. Tabii karşımızdaki insanın pusulasını araştırmıyoruz herhalde, onu demek istedi Çağla. Belli bir işi gücü olsun, onun dışında aşk yani…” sözlerini kullandı.

“Yaşlanmaktan korkmuyorum”

Muhabirlerin sorularını yanıtlamaya devam eden Şener yaşının 44 olduğunu ve yaşlanmaktan korkmadığını belirterek, “Kendime çok iyi bakıyorum. Çocuklarımı her sabah okula bırakıyorum, sonra sporumu yapıyorum. Aslında herkesin bildiği basit yöntemler var. Yaktığından daha azını yiyeceksin. Mevsiminde sebze ve meyve yemek, protein ağırlıklı beslenmek… Ben hep evde tencere yemeği yerim. Yağlı ve anormal soslu şeyleri yemiyorum. Günde bir saat spor yapıyorum. Boş yere olmuyor, emek verince oluyor. Kereviz sapı, salatalık, taze zencefil ve limon… Bunları her gün içiyorum. Yaşlanma korkum hiç yok. Yaşımı herkese söylüyorum.” diyerek konuşmasına devam etti.