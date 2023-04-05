Şimdilerde ‘Adım Farah’ isimli diziyle ekranlarda olan oyuncu Demet Özdemir, yaklaşık 16 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Papatyaların içinde uzanarak poz veren Özdemir’in gönderisine çok sayıda yorum ve 351 bin beğeni geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncunun paylaşımına “Çiçeğim, çok güzelsin”, “Papatyalardan farkın yok” ve “Muazzam görüntüler bunlar” gibi yorumlarda bulundu. Eşi Oğuzhan Koç’un da Özdemir’in paylaşımını beğenip yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.