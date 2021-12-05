Son olarak ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide başrol oynayan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç’la olan ilişkisiyle sık sık magazin gündemine geliyor. Geçtiğimiz akşam YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ isimli programa katılan ünlü oyuncu, dans videosunu paylaştıktan sonra çıkan haberlerin ardından yaşadıklarını anlattı.

Oyunculuk kariyerine başlamadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında yapılan “Bakın, eski mesleği neymiş!” haberlerinin canını sıktığını söyledi. 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreci anlatırken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci’den destek aldığını belirtti.

İbrahim Selim’in “sevgilinin günlüğünü okur musun?” sorusuna verdiği cevapla seyircilerin dikkatini çeken Özdemir, “İsterse 20 yıl önce bir şey yaşamış olsun, unutmam. O ilişkiyi bozarım. Hemen kıyaslarım” dedi.