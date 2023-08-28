Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022’de dünyaevine girmiş, ancak evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama ile boşanacaklarını duyurmuşlardı. Kısa süreli evliliğin ardından Özdemir’in Yunan DJ Sergio ile yeni bir ilişkiye adım attığı ileri sürülmüştü. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü oyuncu, şu sıralar Engin Akyürek ile başrolünü paylaştığı ‘Adım Farah’ dizisinin ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de objektiflere takılan ünlü oyuncunun şık spor tarzı ve tercih ettiği aksesuarların fiyatı dudak uçuklattı. Snob Magazin’de yer alan haberine göre; Özdemir’in, spor ayakkabıları için 20 bin TL, çantası için de 70 bin TL ödediği öğrenildi.