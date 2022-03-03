Demet Özdemir, Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde oynadığı 4 Mart’ta vizyona girecek olan ‘Bergen’ filmi ile ilgili instagram hesabından açıklama yaptı. Güzel oyuncu, “Büyük emek var, görebiliyorum. Herkesin emeklerine sağlık, başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere…” ifadelerini kullandı.

“Kadın cinayetlerinin en acı örneklerinden birisi”

Demet Özdemir şunları belirtti, “Bergen filminin çok iyi olduğundan eminim. En kısa sürede izleyeceğim. Büyük emek var, görebiliyorum. Herkesin emeklerine sağlık, başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere… Eminim çok iyi, eminim binlerce mesaj var. En önemli mesaj; hepimizin kanayan yarası olan kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin en acı örneklerinden birisi. Devam edeceğim… #istanbulsözleşmesiyaşatır”

Bergen ne zaman vizyona girecek?

Senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Bergen filmi 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek.