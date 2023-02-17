Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Zonguldak’tan deprem bölgesine arama ve kurtarma çalışmalarına giden maden işçileri, madende kullandıkları ‘domuz damı’ tekniği ile enkazlarda hayatta kalan depremzedeleri kurtarmak için canla başla çalıştılar. Madencilerin özverili çalışmalarına ise oyuncu Demet Özdemir kayıtsız kalamadı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Özdemir, “Bu zamana kadar hatta hâlâ enkaz çalışmalarına büyük ölçüde yüreğini, gücünü koymuş, yüksek ölçüde tespit ve başarılı kurtarmaları bizlere yaşatan madencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizi unutmayacağız” mesajıyla duygularını aktardı.

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