Eylül ayında Disney +’ta yayınlanan ‘Dünyayla Benim Aramda’ adlı yeni dizisiyle ilgili izleyiciden gelen geri dönüşlerden mutlu olduğunu söyleyen Demet Özdemir, özel hayatı hakkında “Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum” dedi.

30 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni evlerindeki dekorasyon çalışmalarıyla ilgili sorulara ise “Dekorasyon çalışmasına çok kafa patlatmadık. Onunla ilgili çok zamanımız olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var, ona teslim ettik. Tam zamanında işi bitirdi, bizim için önemli olan da o” diyerek yanıt verdi.