Ünlü oyuncu Demet Özdemir, 14 Eylül’de Disney +’ta yayınlanan ‘Dünyayla Benim Aramda’ isimli dizisinin İstanbul’daki bir otelde gerçekleşen ön gösteriminde görüntülendi. Güzel oyuncunun yanı sıra Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger gibi isimler de galada büyük ilgi gördü.

Akşamın ilerleyen saatlerinde gazetecilerle sohbet eden Özdemir, proje hakkında “Dünyayla Benim Aramda’nın hepimiz için büyük önemi var. Çok çalıştığımız ve her anından da çok keyif aldığımız bir süreç geçirdik. Dizimizi izleyenlerin 8 bölümlük hikaye boyunca kendi hayatlarından kesitler bulacağına inanıyoruz. Bu bir aşk hikayesi değil, ilişki hikayesi… Projemizi artık izleyicilerimize emanet ediyoruz” dedi.

Basın mensuplarının “Biten bir ilişki tekrar canlandırılabilir mi?” sorusu üzerine 30 yaşındaki ünlü oyuncu, “Önemli olan niyet bence. Eğer bir taraf gerçekten istiyorsa ve sevgi varsa, denemeye değer” yanıtını verdi.