Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’tan boşandıktan sonra DJ Sergi ile adı aşk iddialarına karışan Demet Özdemir, Yunanistan’dan İstanbul’a döndü. Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda elinde bavuluyla objektiflere takılan güzel oyuncu, “Yunanistan tatili güzel, hareketli ve eğlenceli geçti. Ben bile döneceğimi beklemiyordum. Siz beni nasıl buldunuz?” diyerek, muhabirlere takıldı.

Yunaistan’da ev aldığı yönündeki haberleri doğrulayan ünlü isim, “Çok önce planladığım bir şeydi ve yeni tamamlandı. İçi yapıldığı için çok gidip, gelmek zorunda kaldım. Herkes soluksuz bir tatil yaptığımı sanıyor ama öyle değil. Hem tatil yaptım, hem de evin dekorasyonuyla ilgilendim” dedi.

Özdemir, basın mensuplarının DJ Sergio ile ilgili sorularına ise gülerek “Çok teşekkür ederim size. Sizi ve sorularınızı çok özlemişim” demekle yetindi.