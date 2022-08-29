Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dün akşam muhteşem bir düğün ile dünyaevine girdi. Çok geçmeden detaylara dair fotoğrafların paylaşıldığı düğünde 3 farklı gelinlik giyen ünlü oyuncu büyük beğeni topladı. Yılın düğününe katılan ünlü isimler ise şıklık yarışında ışıltı saçtılar. İşte dün gecenin en dikkat çekici isimleri…

Berfu Yenenler

Pelin Karahan

Deniz Baysal

Hande Doğandemir

Gülcan Arslan

Selin Şekerci

Hande Gülşen

Selin Ciğerci

Yasemin Sakallıoğlu

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