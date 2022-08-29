Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, dün akşam muhteşem bir düğün ile dünyaevine girdi. Çok geçmeden detaylara dair fotoğrafların paylaşıldığı düğünde 3 farklı gelinlik giyen ünlü oyuncu büyük beğeni topladı. Yılın düğününe katılan ünlü isimler ise şıklık yarışında ışıltı saçtılar. İşte dün gecenin en dikkat çekici isimleri…
Berfu Yenenler
Pelin Karahan
Deniz Baysal
Hande Doğandemir
Gülcan Arslan
Selin Şekerci
Hande Gülşen
Selin Ciğerci
Yasemin Sakallıoğlu
İlginizi çekebilir:
Yılın düğünü gerçekleşti: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlendi