Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, bugün Adalar Adliyesi’nde resmen boşandılar. Anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini sonlandıran ikili, bugün saat 14:30’da mahkeme salonuna giriş yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı.

Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Koç, “Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” dedi. Mal paylaşımı ile ilgili sıkıntı yaşadıkları ileri sürülen Oğuzhan Koç, “Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik” ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki şarkıcıdan 5 dakika sonra çıkan ünlü oyuncu Özdemir ise “Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım. Bu kadar gürültüye gerek yok” dedi.