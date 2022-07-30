Geçtiğimiz ay nişanlanan ve şimdilerde düğün hazırlıkları yapan Demet Özdemir ve şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç, tüm bu telaşın içinde biraz dinlenmek adına soluğu tatilde aldı. Dostlarıyla birlikte deniz, kum ve güneşin keyfini çıkaran mutlu çiftten 30 yaşındakii güzel oyuncu, müstakbel eşiyle plajda verdiği romantik pozunu, 15.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden “bir şey diyeceğim yaklaş” notuyla yayınladı.

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