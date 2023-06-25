Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk pozları verirken sürpriz şekilde ayrılık kararı almıştı. 10 dakika süren duruşma sonrası adliyeden ayrı ayrı çıkış yapan ikiliden Koç, “Gereken açıklamaları yapmıştık, siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Şimdilerde Budapeşte’de olan Özdemir, pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Demet Özdemir’in paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. İşte Demet Özdemir’in Budapeşte’den paylaştığı kareler: