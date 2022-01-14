2021 yılına damga vuran ve en mutlu çiftleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ani bir kararla ayrılmıştı.

Ünlü çiftin Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Ayrılığın perde arkası belli oldu. Paris tatili dönüşü ayrılık kararı alan isim meğerse Demet Özdemir olduğu öğrenildi.

Artık kesin dönüş olmayan ilişkide oyuncu Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile olan tüm fotoğraflarını instagram hesabından sildi. Oğuzhan Koç ise fotoğrafları birkaç saat sonra silmeyi tercih etti.