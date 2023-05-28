Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Merve Dizdar, yaptığı konuşmayla binlerce tebrik mesajı aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan oyuncu, “Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olumlu yorumların yanı sıra acımasızca yapılan eleştirilerin de hedefi olan Dizdar’a, meslektaşı Demet Özdemir’den destek gecikmedi. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kadınların başarılı olması gücünüze gidiyor çok iyi anlıyorum! Ama size kötü bir haberim var Kadınlar zaten başarılı ve başarılara doymak bilmemeye devam edecekler ! Alkışlamayı öğreneceksiniz! Buradan prim yapamazsınız. Bekleme yapmayın” dedi.