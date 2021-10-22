Demet Özdemir İle Pembe Top Sahada

Her yıl düzenlenen ve Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi Meme Kanseri‘nin erken teşhisinin önemini yansıtıyor.

Dün akşam oynanan Anadolu Efes ile UNICS Kazan takımları arasında oynanan maçta Pembe Top 8. kez ünlü oyuncu Demet Özdemir‘in Pembe Topu elinden havaya fırlatmasıyla başlamış oldu.

Pembe Top projesi için gönüllü olan Demet Özdemir duygularını şu sözlerle dile getirdi,”Bu kadar muhim bir konu da insanlara farkındalık yaratmak buradayım, umuyorum ki birçok kadına kendi sağlıklarını düşünebilmek için bir katkı sağlamış olurum. defalarca çıktığım Anadolu Efes sahasına böyle bir proje ile geri dönmek beni çok gurulandırıyor.” dedi.

Pembe Top Sahada projesi ile meme kanserindeki erken tanımın önemini daha çok anladığını söyleyen Özdemir, ” ‘Benim başıma gelmez.’ demeyin ya da çıkacak sonuçtan korkmayın. Bu düşüncelerin sizi kontrollerden alı koymasına izin vermeyin. Kendimize ve sevdiklerimize bunu hatırlatmamız çok önemli ancak bu şekilde meme kanserinden daha fazla kadının korunmasını sağlayabiliriz.” diyerek , bütün kadınları kendi sağlıkları için harekete geçmeleri gerektiğinde vurguladı.

8 kadından birini etkisi altına alan meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birlikleriyle hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi erken teşhisinin insan hayatındaki önemini göstermeye devam ediyor.