Son dönemde Farah Zeynep Abdullah’ın da yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ‘Adım Farah’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek, geçtiğimiz akşam katıldıkları Joy Awards ödül töreninde Arap hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Oyuncular, aynı zamanda kırmızı halı stilleri ve birbirleriyle olan uyumlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Davete sade siyah bir elbiseyle katılan 30 yaşındaki güzel oyuncu, patlayan flaşlar karşısında bol bol poz verdi.