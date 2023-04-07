Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde ‘evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor’ haberleriyle gündeme gelmişti. Özel hayatlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikiliden ünlü şarkıcı, önceki akşam yakın arkadaşı İbrahim Büyükak ile Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan ayrılık haberleri ve evlilik yüzüğünü takmamış olması ile ilgili sorular üzerine Koç, şunları söyledi:

“Yüzük takan birisi değildim zaten. Hiçbir zaman takmadım, yüzükle aram yok. Hiçbir zaman özel hayatımla ilgili konuştum mu? Yine konuşmayacağım.”