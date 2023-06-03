Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, havuz başında pembe bikinisiyle pozlar verdi. Kız arkadaşıyla tatil yapan Demet Özdemir, fotoğraflarını da 15,9 milyon hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda 8 aylık eşi Oğuzhan Koç ile Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı.

Birbirinden bir şey talep etmeyen ikili, arkadaş kalmayı tercih etti. Koç ile kaldığı evden ayrılan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evine gitmiş ve kalan son eşyalarını almıştı.