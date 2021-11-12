Demet Özdemir estetik mi yaptırdı?

Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın reklam çekimleri için objektiflerin karşısındaydı. Çekimden önce arkadaşlarıyla yemek yiyen Özdemir’in yüzü fotoğraflarda şiş gözükünce takipçileri bu şişliğin sebebinin estetik olduğunu düşündü.

“Kötü ışık mı yoksa estetik mi?”

Demet Özdemir’in paylaşımının altında takipçileri Özdemir’in fotoğrafındaki değişik haliyle ilgili, “Kötü ışık mı yoksa estetik mi?” tartışması yaşadı. Fotoğrafın bu kadar dikkat çekmesinden sonra Mert Vidinli de paylaşıma, “Kızlar tamamen ışık yoksa hiçbir estetik vs yok” yorumunu bıraktı.