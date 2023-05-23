28 Ağustos 2022’de görkemli bir nikah töreniyle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 8 Mayıs 2023’te birlikteliklerini noktalamıştı. Ayrılık sonrası birbirlerinden hiçbir şey talep etmeyen ikili, arkadaşlıklarını devam ettirmeye karar verdi. Güzel oyuncu ise önceki gün Koç’un evinden çıkarken muhabirlere yakalandı.

Evinden taşınan Özdemir, eski eşinin evinden ayrılırken ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Evde kalan eşyalarını almak için geldiğini söyleyen Demet Özdemir, Koç ile sohbet ettiklerini de ekledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, “Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı” dedi. Basın mensuplarının “Oğuzhan Koç da evde onunla da konuştunuz galiba” demesi üzerine Özdemir, “Anlatacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman aramız bozulmadı” şeklinde konuştu.