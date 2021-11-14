Demet Özdemir en çok neye para harcıyor?

Güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün Galata’da bir markanın düzenlediği davete katıldı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aralarında aşk yaşandığı iddia edilen Özdemir, etkinlikte giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti. 29 yaşındaki güzel oyuncu, etkinlik başlamadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Çantaya ve ayakkabıya, kıyafetlerinden daha çok para harcadığını söyleyen Özdemir, “İndirimleri takip eder misiniz? sorusuna “Tabi ki de indirimleri takip ediyorum. Kolay para kazanmıyoruz sonuçta” şeklinde cevap verdi.

Yakın zamanda ekranlara geri döneceğinin haberini veren Özdemir, “Aslında bir süre setlere ara verip dinlenmeyi planlıyordum ama öylesine güzel projeler geliyor ki. Görünen o ki yakın zamanda ekranlarda olacağım. Tam anlamıyla netlik kazanmadığı için kesin bir şey söylemek istemiyorum ama yakın zamanda haberini vereceğim.” sözlerini kullandı.