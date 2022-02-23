Başrollerinde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı romantik komedi 11 Şubat günü Netflix’te seyircisiyle buluştu. Çekimlerini yaz aylarında tamamlayan, ekranlardan bir süre uzak kalan Demet Özdemir hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Film de aşka inanmayan bir moda bloggerı ve bir reklam yöneticisi diğerini aşık edebilmek üzerine alışılmadık taktiklere başvuracakları bir iddiaya giriyor.

“16 Milyon İzlenme”

Aşk Taktikleri Netflix’te gösterime girdikten çok kısa süre büyük bir başarıya ulaştı. 6’tan fazla ülkede trendlerdeyken Netflix’in en çok izlenenler sırasında yedinci sırada yer almaya başladı. Bu başarının büyük bir kısmı Demet Özdemir’in dünyanın her yerindeki milyonlarca izleyicinden kaynaklanıyor. Bugün Aşk Taktikleri filminin izlenme sayısına baktığımızda Demet Özdemir’in de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüyoruz ki on günde 16 milyon izlenmeye ulaştı ve izleyen herkes tarafından da yoğun ilgi görüldü.