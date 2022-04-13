Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin’le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce “Aşk yok” diyen ikili, daha sonra sürpriz birlikteliği kabul etmişti. 2022 yazında nikâh masasına oturmaya hazırlanan sevgililer, önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz ay “Düğün törenlerinin dört gün süreceği” yönünde magazin basınına yansıyan haberlere de açıklık getiren, ünlü çift, “Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızla eğlenerek geçirmek istiyoruz, herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip, daha sonra onu yapamamak kötü olur” ifadelerini kullandılar.