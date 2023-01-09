Geçtiğimiz gün sete çıkan Adım Farah dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, paylaştığı fotoğraflarla hem dizi heyecanını hem de doğal hallerini sevenleriyle paylaştı.

Dünyayla Benim Aramda dizisinden sonra Adım Farah’la ekranlara dönecek olan güzel oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ses getirmeye devam ediyor. Özdemir, son olarak “Yorulmaya değer günlerin başlamasına çok az kalmışken” notuyla ev halini paylaştı.

Makyajsız hallerini paylaşan Özdemir’in fotoğrafları, sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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