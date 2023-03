Türkiye’de bir kozmetik firmasının en büyük peruk bağışının afet bölgesindeki kanser hastalarına yönelik yapılacığının duyurulduğu davette, markanın reklam yüzleri olan Demet Özdemir ve Demet Işıl, gazetecilerle sohbet etti.

Engin Akyürek ile başrollerini paylaştığı ‘Adım Farah’ hakkında konuşan Özdemir, “Dizide rol gereği yüzüme lekelendirme yapılıyor. Uzun bir süreden sonra makyaj yaptım o yüzden bi garip hissediyorum kendimi.” dedi.

Güzel oyuncu, Akyürek ile karşılıklı oynaması ile ilgili ise “’Tam hissettiğim gibi güzel bir uyum sağladık. Birbirimizden çok güzel şeyler öğreniyoruz. Sadece Engin değil, oyuncu kadrosunda çok büyük isimler var. Setimiz bir okul gibi adeta” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesinden paylaşımlar yapan ünlülerin eleştirilmesi hakkında düşünceleri sorulan 31 yaşındaki oyuncu, “Eleştirmek isteyen her türlü eleştirisinden geri kalmıyor zaten bu sadece depremle ilgili değil. Ben bu konuda ne kimseyi eleştiririm, ne de ‘aferin’ derim. Bizler insanlığın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ne fazla takdire, ne de çok fazla eleştiriye açık olmaması gereken bir konu bu. Bu geçtiğimiz süreci her anlamda suistimal edenler oluyor ne yazık ki. Tek bir amacın olması gerekir bu durumda. O da depremi yaşayan her insanımızın normal yaşantısına dönmesi için canla başla çalışmak” şeklinde konuştu.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliğinde zor gün yaşayan Demet Özdemir, bu konunun hatırlatılması üzerine şunlar söyledi:

“Birçok şey yazılıyor ama hiç konu hakkında konuşup bu anlamlı projeye gölge getirmek istemem.”