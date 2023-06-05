2021 yılının ağustos ayında Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir’in mutluluğu uzun sürmedi. Evliliklerinde sorunlar yaşadığı ileri sürülen çift, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.
Başrolünde yer aldığı ‘Adım Farah’ dizisinin sezon finali yapmasının ardından Özdemir, kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.
Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi. O anların videosunu Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, paylaşımına “Nefes ver” notunu düştü.
31 yaşındaki oyuncunun gönderisine, Şahika Ercümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli’den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.