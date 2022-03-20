Disney Plus’ın MF Yapım imzalı dizisi Dünyayla Benim Aramda’nın çekimleri haftaya başlıyor. Hülya Gezer’in yöneteceği diziyi Pınar Bulut yazıyor.

Demet Özdemir (İlkin), Buğra Gülsoy (Tolga) ve Hafsanur Sancaktutan’ın (Sinem) buluştuğu dizinin kadrosunda ayrıca Zerrin Tekindor, İbrahim Selim ve Melisa Döngel’in de rol alacağı gündeme gelmişti.

Dizide hikâyeye daha sonra katılacak olan Kenan rolüne hayat verecek oyuncunun kim olacağı merak konusuydu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; rol için Metin Akdülger’le anlaşıldı. Ödüllü oyuncu son olarak Kulüp’teki performansıyla adından söz etmişti.