Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç‘un mutluluğu kısa sürdü. Gözde Çift, 8 aylık evliliklerini yürütemedi ve mayıs ayında ani bir karar ile boşandı. Boşandıktan sonra Yunanistan’da tatile çıkan Özdemir, Atina’dan 275 bin Euro’ya (8 milyon 250 bin TL) ev satın aldı. Evini tadilata sokan Demet Özdemir bu süreçte geceliği 12 bin Euro olan bir otelde konaklamaya başladı.

Evin tadilatı sürerken Mikonos’ta tatiline devam eden Demet Özdemir burada da katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı. Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan’ın tadını çıkartan oyuncu ağustosun ilk haftası sevgilisiyle İstanbul’a dönmeyi planlıyor. Demet Özdemir’in bahçeli 3+1 dubleks olan evi Atina’nın Glyfada bölgesinde bulunuyor.