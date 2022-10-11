Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Demet Evgar, uzun süredir birlikte eşi Levent Babataş’ın doğum günü birlikte çekilen fotoğraflarını arka arkaya koyduğu video ile kutladı. Çiçeği burnuna anne, paylaşımına “Seninle hayal kurmaya ve onları tek tek gerçekleştirmeye bayılıyorum. Takım arkadaşım, dünya kız çocukları gününde doğan canım sevgilim. İyi ki doğdun” notunu düştü.

42 yaşındaki ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürece 50 bin beğeniye ulaşırken, takipçilerinden çok sayıda tebrik ve iyi dilek yorumları da geldi.