tv100’den Barış Agil’in haberine göre, ünlü oyuncu Demet Evgar’ın bebek beklediği haberi geçen hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüş, bebeğin cinsiyetinin kız olduğu yazılmıştı. Ünlü isim bugün öğleden sonra nikah masasına oturdu. Nikah ünlü oyuncunun Emrigan’daki evinde kıyıldı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar ile Levent Babataş’ın nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Evde sade bir törenle kıyılan nikaha katılan isimler arasında oyuncu Gülcan Arslan ve ünlü spor insanı Mustafa Denizli de vardı.