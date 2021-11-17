Demet Evgar ve Esra Dermancıoğlu yemekte

Ünlü oyuncular Demet Evgar ve Esra Dermancıoğlu, bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Arnavutköy’deki bir mekanda yemek yiyen ikili, kameraları görünce yemeklerini yarıda bıraktı. Ünlü oyuncu Demet Evgar, muhabirlere yemeğini işaret edip ‘çekmeyin’ dedi. Yemeklerine devam eden yakın arkadaşların hesabını ise Esra Dermancıoğlu ödedi.

SMA hastası çocuklar için yer aldığı kampanyalar hakkında konuşan Demet Evgar, “Çok güzel gitti. Bebeğimizin parasını topladık. Biliyorsunuz ki çok büyük paralar gerekiyor tedaviler için biz elimizden geleni yaptık. Yüzümüzün akıyla kampanyayı bitirdiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.